“Mbappé blocca il mercato Psg: ultimatum Al-Khelaifi, Vlahovic in attesa”

Mbappé ha in mano il calciomercato del Psg . Il futuro del francese è legato alle prossime operazioni in entrata che il club di Al Khelaifi potrebbe concretizzare.

Dopo gli acquisti di Lucas Hernández, Skriniar, Ugarte, Asensio, Lee Kang-In e Ndour, Luis Enrique vorrebbe ulteriori rinforzi per cercare di puntare alla Champions League il prossimo anno. E con un Messi in meno e con Neymar con problemi alla caviglia, l'attacco potrebbe indebolirsi. Ma ad infuocare ancora di più la riunioni dirigenziali è il contratto di Mbappé e la paura di non ricavare nulla dal suo futuro addio.

Il futuro di Mbappé e la richiesta di Al Khelaifi

L'attaccante ha ancora un anno di contratto con i parigini e non ha intenzione di rinnovare. Il presidente del Psg vorrebbe però guadagnare dalla cessione del fuoriclasse ed evitare di perderlo a zero. Proprio per questo, come riporta As, il patron avrebbe fissato un ultimatum al 31 luglio, per garantire al giocatore altri giorni per decidere se continuare a vestire la maglia dei parigini anche nei prossimi anni.

Difficilmente cambierà idea. In tal caso la dirigenza si attiverà per cercare di venderlo in questa sessione estiva. Il prezzo però è molto alto: 200 milioni di euro. E con un solo anno verso la scadenza, i club (Real Madrid compreso) potrebbero attendere una stagione per poi prenderlo a parametro zero. Intanto Luis Enrique lo ha convocato per la prima amichevole contro il Le Havre e parteciperà anche alla tournée in Giappone, nonostante le dichiarazioni di qualche settimana fa, che hanno turbato la tranquillità dello spogliatoio.