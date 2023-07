Onana ufficiale al Manchester United. L'Inter lo ringrazia

MANCHESTER (Inghilterra) - André Onana è ufficialmente un giocatore del Manchester United. Il portiere camerunense, si legge nel comunicato ufficiale, ha firmato un contratto che lo legherà ai Red Devils fino a giugno 2028 con un ulteriore anno in opzione. Le prime parole dell'ex Inter: "Unirmi al Manchester United è un onore incredibile e ho lavorato duramente per tutta la vita per arrivare a questo momento, superando molti ostacoli lungo la strada. Uscire all'Old Trafford per difendere la nostra porta e contribuire alla squadra sarà un'altra fantastica esperienza. Questo è l'inizio di un nuovo viaggio per me, con nuovi compagni di squadra e nuove ambizioni per cui lottare".