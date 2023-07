“Wanda Nara sta male: Icardi, la novità di mercato per starle accanto”

I problemi di salute di Wanda Nara potrebbero condizionare il futuro di Mauro Icardi al Galatasaray. Dopo le notizie arrivate dall'Argentina sulla sospetta leucemia che avrebbe colpito la Nara, è stata la stessa showgirl, tramite un post social, a informare tutti sul suo reale stato di salute. Wanda ha raccontato nel dettaglio la vicenda che l'ha portata al ricovero in ospedale e ha specificato che nei prossimi giorni dovrà fare ulteriori controlli medici. In questo momento difficile, Wanda, è circondata dall'amore della sua famiglia e da quello di Icardi.

Icardi in prestito in Argentina per stare vicino a Wanda Nara?

Il futuro di Icardi è in Argentina? Secondo quanto rivelato da TyC Sport, Icardi avrebbe deciso di firmare colo Galatasaray, chiedendo però di essere trasferito in prestito per sei mesi in Argentina in modo tale da stare più vicino alla moglie e alle figlie data la situazione delicata. La notizia avrebbe accolto il consenso del Newell´s, un club di Rosario. Al momento però si tratta soltanto di indiscrezioni: Maurito scioglierà presto le riserve.

Wanda Nara, il messaggio di Icardi dopo la sospetta leucemia