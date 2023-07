Mbappé fatto fuori dal Psg! Non andrà in tournée

Rinnova, non rinnova, va via, resta. Il futuro di Kylian Mbappé continua a essere un mistero. Ma adesso c’è una notizia certa e cioè che il fenomeno francese, che ha giocato e segnato nella prima amichevole dell’era Luis Enrique , non andrà con il Psg nella tournée in Giappone: il suo nome non figura nell’elenco dei convocati diramato dalla società.

La società non spiega la sua assenza, mentre L'Equipe sostiene che la scelta è dovuta alla situazione contrattuale del campione del mondo del 2018, in scadenza di contratto e deciso a non rinnovare, forte di un presunto accordo con il Real Madrid per la prossima stagione. Con Luis Enrique, invece, gli italiani Donnarumma, Verratti e Cher Ndour. Nelle ultime ore si rincorrevano le voci di una proposta per il rinnovo di Mbappé da 1 miliardo di euro per 10 anni. In attesa di conferme, c'è la presa di posizione netta del club, a 10 giorni dalla scadenza fissata dal patron del Psg Al Khelaifi per il 31 luglio, il D-day, quello del dentro o fuori.

Mbappé sul mercato!

Una scelta che sicuramente avrà eco in tutta Europa: da Vlahovic a Kane, passando per Osimhen e Hojlund. Tutto è possibile. Il Real, che aveva tentato un primo approccio per Vlahovic, adesso tenterà l’affondo decisivo per poter finalmente avere al Bernabeu il fenomeno francese. E le altre come si muoveranno? Piccola curiosità: il fratello minore di Kylian, Ethan Mbappé, 16 anni, è uno dei 29 giocatori che voleranno in Giappone con Luis Enrique.