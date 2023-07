“Mbappé come Rabiot? Cosa sta succedendo al Psg”

Rabiot, l'ultimo anno con il Psg prima della Juve

Insomma, se Mbappé non dovesse rinnovare o non riuscisse a trasferirsi al Real Madrid in questa sessione di mercato, secondo il quotidiano Sport rischierebbe di fare lo stesso percorso dell'ultimo anno di Rabiot al Psg. Il centrocampista (che ha da poco rinnovato con la Juventus) ha vissuto la sua ultima stagione da separato in casa: dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto i vertici del club parigino diedero l'ordine all'allora allenatore della squadra Tuchel di non contare più su Adrien, che fu costretto a rivolgersi addirittura alla Giustizia sportiva. Inoltre, Rabiot venne anche sanzionato per un 'like' ad un post di Evra su Instagram in cui festeggiava per un successo del Manchester United contro il Psg. Il centrocampista francese nell'estate del 2019 raggiunse poi la Vecchia Signora con la quale finalmente si sente a casa.