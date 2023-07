“Vlahovic mollato? Psg su Hojlund, il Bayern rilancia per Kane”

La Juventus è arrivata negli Stati Uniti per la tournée estiva. I bianconeri sono giunti negli States in un clima sereno e disteso, come dimostrato dal siparietto tra Filip Kostic e Dusan Vlahovic .

Proprio quest'ultimo, intanto, è al centro di numerose voci di mercato ormai da tempo: su di lui interessi datati di squadre come Psg o Bayern Monaco. Ma la situazione, nelle ultime ore, potrebbe essere cambiata, con il suo futuro che resta dunque una grande incognita. La Juventus, però, ha già le idee chiare sul da farsi.

Psg e Bayern: la situazione Vlahovic

L'attaccante classe 2000 da tempo piace a parigini e bavaresi. Come riportato da L'Equipe, però, il Psg in queste ore avrebbe cambiato obiettivo. In attesa di capire come verrà districata la situazione legata a Mbappé, col francese che non è partito per il Giappone col resto della squadra, Luis Campos avrebbe messo nel mirino Rasmus Hojlund. Il centravanti dell'Atalanta, classe 2003, viene ritenuto uno dei maggiori prospetti del futuro: dopo il forte interessamento del Manchester United, anche i parigini avrebbero rivolto le proprie attenzioni su di lui, con una valutazione intorno ai 60 milioni. Se i francesi hanno deciso di guardare a Hojlund, anche l'altro club interessato a Vlahovic avrebbe deciso di puntare fortemente su un altro calciatore. Il Bayern Monaco, secondo quanto riportato dalla Bild, avrebbe intenzione di sottoscrivere un'offerta da 100 milioni al Tottenham per Harry Kane. Dopo settimane di trattative e rifiuti alle prime proposte, stavolta il club londinese potrebbe accettare, vista l'entità dell'offerta e la ferrea volontà del calciatore di non rinnovare il proprio contratto.