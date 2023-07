Lukaku polemico sui social: storia in bianconero, riferimento mercato?

Romelu Lukaku parla in prima persona e lo fa sui social per rispondere ai fatti degli ultimi giorni in merito alla rottura con l'Inter e alle voci sul suo futuro. L'attaccante belga, che non è partito insieme al Chelsea per la tournéé negli USA, al momento si trova a Rotterdam e in questi giorni si è allenato con la squadra B del Chelsea in attesa di capire come si svilupperanno le situazioni di mercato che lo vedono coinvolto.