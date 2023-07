David, cittadino del mondo con la rosa in tasca...: chi è l’obiettivo Juve

È nato a Brooklyn, ha vissuto ad Haiti (patria dei suoi genitori), s’è trasferito a Ottawa, è nazionale canadese, ha giocato in Belgio a Gent e dal 2020 è in forza ai francesi del Lille dove ha preso il posto di un nigeriano (Osimhen) di cui è una sorta di “clone” dalle analoghe movenze feline. Ha un agente d’origine greca (Nikos “Nick” Mavromaras) e un mentore di ascendenza egiziana (Hanny El Maghraby). Storia straordinaria quella di Jonathan Christian David, punta 23enne per cui stravede il dt juventino Giuntoli. Ha chiuso lo scorso campionato di Ligue 1 con 24 gol in 37 partite giocate (più 2 in 3 incontri di Coppa di Francia): terzo dietro Mbappé (29) e Lacazette (27). Un crescendo il suo: l’anno precedente ne aveva segnati 15 e nella prima stagione con i “Mastini” biancorossi ne aveva firmati 13. È già il 2° cannoniere assoluto nella storia della Nazionale canadese a quota 25 reti, tre sole meno dell’attuale leader e compagno di squadra Cyle Larin che però ha 5 anni di più. Insomma, un bomber con i fiocchi che piace a mezza Europa, Premier in primis...