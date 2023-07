“Mbappé tra Psg e Real: Florentino Perez ha deciso il piano”

Il Real Madrid è pronto ad aspettare un anno per ingaggiare Kylian Mbappé . Florentino Perez non indietreggia di un centimetro mentre il braccio di ferro tra il fuoriclasse francese e il PSG continua.

Dopo la decisione di Paris Saint Germain di non portare Mbappé nella tourneé in Giappone a Los Angeles, dove a metà settimana sono arrivate le Merengues per giocare le amichevoli in programma negli Stati Uniti contro Milan, Manchester United, Barcellona e Juventus, in casa spagnola non si parla d'altro.

Real Madrid alla finestra approfittando della rottura tra Mbappé e PSG

L'Equipe ha incrociato le informazioni in proprio possesso con quelle riportate da AS la scorsa settimana per evidenziare che il Real Madrid avrebbe la possibilità di tesserare immediatamente Mbappé essendo forte di una liquidità di 128,2 milioni di euro a dcui aggiungere fino a 265 milioni a budget per "spese impreviste". Di pari passo, però, la situazione che si è venuta a creare pone il Real Madrid in una posizione di forza contrattuale.