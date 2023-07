"Verratti all’Atletico dal Psg: il piano. In corsa anche club inglesi"

Marco Verratti è in cima alla lista dei desideri dell' Atletico Madrid . Più facile a dirsi che a farsi, ma il club spagnolo è fortemente determinato a non lasciare nulla di intentato per tesserare il centrocampista abruzzese.

Verratti farebbe, ovviamente, compiere un netto salto di qualità al centrocampo dell'Atletico Madrid. L'area tecnica e Diego Simeone vogliono provare a piazzare il colpaccio.

Atletico Madrid su Verratti, sondato il PSG

Marca corrobora le sue indiscrezioni ponendo l'accento sulla rivoluzione in corso in casa PSG dopo il fallimento nell'ultima edizione della Champions League. Un flop che ha indotto il club parigino a cambiare politica abbandonando la caccia alle grandi stelle e non ritenendo più nessuno incedibile: Mbappé, non convocato per la tourneé in Giappone e per il quale il Real Madrid sarebbe disposto ad attendere un anno pur di tesserarlo da svincolato, è l'esempio lampante.

Dunque, neppure Verratti è da considerarsi incedibil. Ci sono già stati contatti tra il PSG e l'Atletico Madrid per capire se ci siano i margini per una trattativa. Sondaggi per una cessione che potrebbe essere avallata a margine dell'esborso di 70 milioni di euro.