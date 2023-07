Danjuma, niente Milan: va in Premier, ufficiale il passaggio all'Everton

Era stato un obiettivo del Milan , ma alla fine Arnaut Danjuma si trasferisce, o meglio torna, in Premier League. È ufficiale, infatti, il passaggio dal Villarreal all' Everton .

L'attaccante olandese era stato a lungo seguito dai rossoneri, che hanno rinforzato l'attacco con Noah Okafor, già ufficializzato nelle scorse ore e con le prime dichiarazioni da milanista.

Danjuma all'Everton, i dettagli

Il classe 1996 ha deciso di accasarsi a Liverpool, sponda Everton: torna così in Inghilterra, dopo l'esperienza al Bournemouth e il prestito di 6 mesi nella passata stagione al Tottenham. L'attaccante arriva alla corte di mister Sean Dyche con la formula del prestito: il calciatore indosserà la maglia numero 10. Queste le prime parole dopo il trasferimento all'Everton: "È fantastico essere qui, sono davvero felice. C'era l'interesse da parte di altri club, ma sono stato convinto a venire qui dai tifosi, dall'allenatore e dalla storia del club. Spero di realizzare tanti gol e fornire tanti assist. Potevo arrivare già a gennaio, ma c'era incertezza sulla situazione dell'allenatore, arrivare adesso credo sia ancora più bello per me".