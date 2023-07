"Kane più vicino al Bayern Monaco: l'indizio arriva dalla moglie"

Potrebbe essere arrivato il momento, per Harry Kane , di cambiare maglia. L'attaccante inglese è al Tottenham dal 2011: dopo due anni in prestito, è rimasto e si è consacrato agli Spurs in 10 anni consecutivi, dal 2013 al 2023.

Alla soglia dei 30 anni (li compirà il prossimo 28 luglio), il centravanti è pronto per il salto in una big europea, dopo esserci andato vicino in diverse sessioni di calciomercato senza che il trasferimento si concretizzasse.

Kane via dal Tottenham, la decisione

Su di lui, ad inizio estate, c'era l'interesse del Manchester United, che ha rinunciato dopo le richieste esose del Tottenham, tuffandosi così su Rasmus Hojlund. Pressing nelle scorse settimane anche del Psg, ma chi da tempo sta spingendo forte per Kane è il Bayern Monaco. I bavaresi, dalla partenza di Lewandowski, non hanno avuto una vera e propria prima punta, e con l'acquisto di Mané (oggi vicino all'addio) che si è rivelato una delusione, ecco che si prova a chiudere per l'attaccante classe 1993. Il Bayern lavora da tempo al suo acquisto, ma ora si sarebbero presentate le condizioni giuste: come riportato dal The Telegraph, infatti, il proprietario del Tottenham Joe Lewis avrebbe imposto al presidente degli Spurs, Daniel Levy, di cedere Kane in caso di mancato rinnovo. Un rinnovo che sarebbe già stato rifiutato, e con l'attaccante che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. Unico modo per non perderlo a zero, dunque, la cessione, con il Bayern Monaco pronto a mettere sul piatto un'offerta a nove cifre.