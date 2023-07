Retegui-Genoa, l'attaccante in Italia: "Essere qui un è sogno"

Il Genoa ha accolto il suo nuovo acquisto Mateo Retegui . L'attaccante italoargentino è sbarcato in Italia dopo aver fatto vedere le sue qualità al Tigre , in Argentina, e poi con la convocazione a sorpresa di Roberto Mancini con la nazionale italiana. In maglia azzurra si è messo subito in mostra con due reti nelle qualificazioni agli Europei contro Inghilterra e Malta.

I rossoblù sono riusciti a superare la concorrenza di altri club, soprattutto dalla Serie A, perché in passato era stato accostato a Inter e Lazio, ma anche in Premier lo avevano messo nel taccuino Aston Villa e Wolverhampton. Nella giornata odierna è atterrato a Linate edè stato accolto dal dg del grifone Flavio Ricciardella.

Genoa, ecco Mateo Retegui

Uno step di crescita importante per Mateo Retegui che dal Sudamerica ha accettato l'offerta dall'Italia e di misurarsi in un campionato difficile come quello della Serie A. Il Genoa ha pagato una cifra attorno ai 15 milioni che verranno suddivisi a metà tra Tigre e Boca Juniors, le due squadre proprietarie del cartellino. L'attaccante dopo aver salutato il suo club, con cui ha realizzato 12 gol in 28 gare, è partito per l'Italia e oggi, lunedì 24 luglio, svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto quadriennale che i rossoblù gli hanno offerto. Nei prossimi giorni poi raggiungerà in ritiro i suoi nuovi compagni e l'allenatore Alberto Gilardino. Retegui ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni: "Sono molto contento di essere qui per me è un onore e sono felice. E' stato un viaggio molto lungo. Domani parlerò e firmerò".