"Kane non chiude la porta al Psg, dirigenti parigini ottimisti"

La telenovela sul futuro di Harry Kane sembra arricchirsi sempre di più di novità tra Germania e Francia. L'attaccante del Tottenham dovrebbe lasciare l'Inghilterra in caso di mancato rinnovo e provare una nuova avventura, ma ancora non è certo dove potrebbe essere. Sulle tracce del capitano degli Spurs c'è da tempo il Bayern Monaco con cui, secondo la Bild, avrebbe trovato l'accordo contrattuale .

Dalla Francia, però, sono certi che anche il Psg abbia messo sul taccuino l'inglese per cautelarsi nel caso in cui dovesse salutare Mbappé. Al-Khelaifi non molla e recentemente è volato a Londra per parlare con Levy e lo stesso centravanti non avrebbe del tutto chiuso la porta ai parigini.

Kane-Psg, la situazione

Ore di riflessione per Kane perché, dopo aver trovato l'accordo coi bavaresi, è finito sotto gli occhi attenti del club parigino. Secondo quanto ha riportato da RMC Sport, infatti, gli scambi avvenuti tra il centravanti e il Psg avrebbero spinto l'inglese a rinegoziare verso l'alto l'accordo col Bayern Monaco. Situazione che sta infastidendo la società tedesca che non è entusiasta di spendere oltre 100 milioni per un singolo giocatore sul mercato. Proprio per questo Al-Khelaifi è ottimista e di recenta sembra che anche la moglie dell'attaccante abbia chiesto informazioni in modo discreto per le abitazioni a Parigi.