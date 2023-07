Sabitzer-Dortmund, è ufficiale: il centrocampista saluta il Bayern

Marcel Sabitzer è diventato un giocatore del Borussia Dortmund. E' sfumato così uno degli obiettivi di mercato della Roma per il suo centrocampo visto che l'ex Bayern Monaco ha firmato con i gialloneri restando in Bundesliga. Fuori dal progetto di Tuchel con i bavaresi, l'austriaco non ci ha pensato due volte ad accettare l'offerta del BVB in vista delle prossime stagioni.