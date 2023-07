"Al Hilal scatenato: non solo Mbappé, vuole anche Lewandowski"

L'Arabia Saudita sta dimostrando in questa sessione di mercato di poter fare sul serio per arrivare ai migliori giocatori al Mondo. Nella giornata di lunedì è rimbalzata con inistenza dalla Francia di un'offerta monstre per Mbappé da parte dell' Al Hilal , che ricoprirebbe d'oro il talento francese e il Psg .

Al momento nulla di concreto, soltanto voci ma dalla Spagna hanno rilanciato sull'interesse dalla squadra saudita però per Lewandowski. Il polacco è nel mirino da tempo degli arabi anche se, per il momento, non sembrerebbe una destinazione gradita all'attaccante. Situazioni diverse per un futuro che potrebbe allinearsi o addirittura scambiarsi. L'idea dell'Al Hilal è chiara: arrivare a chiudere per un giocatore top in attacco.

Lewandowski-Al Hilal, futuro Barcellona

"Il mio contratto con il Barcellona dura ancora un po'. Vedo cosa sta succedendo in Arabia Saudita ma non mi preoccupa, perché ho altre priorità al momento" ha detto Lewandowski qualche tempo fa parlando a qualche quotidiano spagnolo. Secondo il Mundo Deportivo, però, l'Al Hilal potrebbe tornare alla carica per il polacco in vista della prossima stagione, quando la scadenza del contratto dell'attaccante sarà di un solo anno e magari le idee potrebbero anche essere diverse e più aperte a un trasferimento nella Saudi Pro League. Per adesso Lewandowski pensa solo al Barcellona dove vuole provare a essere determinante per vincere altri trofei, poi nel futuro si vedrà.