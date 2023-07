Preso Touré e ceduto Boga, ora l'Atalanta può vendere Hojlund (se l'United paga 70 milioni)

Mai fare il passo più lungo della gamba e mai spendere più di quanto ti possa permettere: le due massime si attagliano perfettamente alla strategia di mercato dell' Atalanta . Prende El Bilal Touré , 21 anni, dall' Almeria , uno dei più talentuosi attaccanti in circolazione, soffiandolo all' Everton (operazione da 30 milioni, l'acquisto più caro nella storia del club). Contemporaneamente, la società bergamasca cede Boga al Nizza e incassa 18 milioni. Così, al Manchester United , da settimane in pressing su Hojlund che avrebbe già detto sì, ora l'Atalanta può chiedere 70 milioni, undici mesi dopo avere pagato 17 milioni per il danese allo Sturm Graz . Se gli inglesi ci stanno, bene; altrimenti, Hojlund rimane a Bergamo per un'altra stagione e Gasperini non può che esserne felice.

La nuova Atalanta di Gasperini

A uno a uno, i tasselli del mosaico Nuova Atalanta stanno andando al loro posto. In porta, Carnesecchi contende a Musso il posto da titolare; Kolasinac e Bakker colmano le lacune sulle fasce, in attesa del rientro di Hateboer e Soppy; Adopo si candida quale vice de Roon; Koopmeiners e Scalvini sono ritenuti incedibili, a meno di fantastilioni arabi; l'abbondanza in attacco è manifesta: detto di El BIlal Touré e Hojlund, al momento ci sono anche Lookman, Zapata, Muriel, Latte Lah (rientrato dal prestito al San Gallo, 31 presenze, 14 gol), Cambiaghi (nazionale Under 21, rientrato dalla brillante stagione empolese) e Miranchuk, che Juric avrebbe voluto trattenere al Toro. Conseguita la sesta qualificazione europa nelle prime sette stagioni gasperiniane, l'Atalanta sta disegnando per tempo l'ottava. E la firma del tecnico sul nuovo contratto sino al 2025, con opzione 2026, è la garanzia migliore per il presente e per il futuro.