"Mbappé-Real Madrid, ci siamo? Il Psg fissa il prezzo per la cessione"

Dopo aver rifiutato la ricchissima offerta dell'Al-Hilal, la destinazione possibile diventa soltanto una: Madrid, Stantiago Bernabeu. Nonostante le voci che volessero vari club intenti ad approcciarsi a Mbappé, tra cui anche l'Inter, la volontà del calciatore è sempre stata chiara, ed ora il suo desiderio di vestire la camiseta blanca potrebbe essere accontentato.

Mbappé, la richiesta Psg e la risposta Real

A fare il punto sulla sua situazione è Marca: il quotidiano spagnolo spiega come l'epilogo pare essere davvero vicino. Il Psg, infatti, avrebbe fatto pervenire al Real Madrid la richiesta per il cartellino di Mbappé: 250 milioni di euro. Una cifra che supererebbe, di fatti, il record come acquisto più caro della storia del calcio (il primato, ad oggi, è ancora quello di Neymar proprio al Psg per 222 milioni). Un importo che, però, secondo il quotidiano, non andrebbe tutta nelle casse del club parigino. Una parte andrebbe proprio a Mbappé, come "risarcimento" per i diversi milioni di euro (192 lordi per l'esattezza) a cui il calciatore rinuncerebbe. Sta di fatto che il Real Madrid, dal canto suo, non sarebbe disposto ad andare oltre i 225 milioni di euro per il cartellino, con i blancos che altrimenti sarebbero disposti ad aspettare un altro anno e assicurarsi Mbappé a parametro zero. La trattativa, però, sembrerebbe davvero potersi chiudere positivamente, al punto che dalla Francia rimbalza con insistenza la voce secondo cui il Psg sarebbe pronto ad acquistare Ousmane Dembelé dal Barcellona per 50 milioni (ovvero il valore della clausola), con l'esterno blaugrana che andrebbe a sostituire proprio Mbappé nello scacchiere di Luis Enrique.