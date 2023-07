“Paredes senza pace: scaricato dal Psg e mollato dal Galatasaray”

Il futuro di Leandro Paredes resta un'incognita. Il centrocampista è reduce sì da una stagione che lo ha visto consacrarsi come campione del mondo con l' Argentina , ma anche da tanti up & down con la Juventus .

Alla fine del campionato, Paredes è tornato alla base, ovvero al Psg, con i bianconeri che hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto.

Paredes abbandonato da Psg e Galatasaray

La prossima destinazione del classe 1994 resta però ancora da capire. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il calciatore non rientrerebbe nei piani di Luis Enrique, tecnico dei parigini. A questo, però, si aggiunge anche un Galatasaray che avrebbe deciso di mollare la pista Paredes. Per il quotidiano francese, infatti, il club turco era parecchio interessato al centrocampista argentino. L'intenzione era quella di convincere il calciatore ad accettare la destinazione, così come fatto col connazionale Mauro Icardi, anche grazie ad una proposta triennale da 6 milioni di euro a stagione. Un'offerta che il calciatore sembrava aver accettato. Ma davanti all'indecisione di Paredes, il Galatasaray si sarebbe stancato di aspettare, tornando sui propri passi e decidendo di virare su altri profili. Giallorossi ritirati dalla corsa e Psg che ha deciso di non puntare su di lui: su quella che sarà la prossima destinazione di Paredes resta un grande punto interrogativo.