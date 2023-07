Cavani al Boca è ufficiale: vestirà la maglia numero 10

BUENOS AIRES (Argentina) - Dopo i rumors, gli indizi social e la risuoluzione anticipata del contratto che lo legava al Valencia (28 presenze e 7 gol), Cavani è diventato ufficialmente un nuovo attaccante del Boca Juniors. L'ex Napoli ha firmato un accordo valido fino a dicembre del 2024, vestirà la maglia numero 10 realizzando uno dei suoi più grandi sogni. Cavani ha giocato a lungo in Europa, in Italia ma anche Inghilterra e Spagna, ma adesso ha deciso di tornare in Sudamerica per chiudere la sua carriera con il club xeneize che già un anno fa aveva corteggiato il "Matador" prima che questi accettasse l'offerta del Valencia. Sui suoi social il Boca Juniors ha accolto l'ex Psg con: "Felici di averti a casa", condividendo alcune delle giocate più importanti della storia di Cavani.