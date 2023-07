"Kane, blitz Bayern a Londra! Si prova a convincere il Tottenham"

Harry Kane non ha ancora scelto il suo futuro, ma stando alle ultime situazioni di mercato è intuibile come la corsa sia tra pochi club. Il rinnovo col Tottenham , l'interesse concreto del Bayern Monaco e l e ultime voci sul Psg dei giorni scorsi: questo il quadro sulle possibili scelte dell'attaccante inglese. I bavaresi, al momento, sono stati quelli più forti nel voler convincere gli Spurs e in giornata, l'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen e il direttore tecnico Marco Neppe , sono arrivati a Londra, come riportato dalla Bild, per provare a convincere il presidente Daniel Levy a cedere l'attaccante.

L'allenatore Tuchel ha chiesto espressamente il centravanti inglese per il suo attacco, vista anche l'imminente cessione di Mané all'Al Nassr. Il club sta cercando di accontentarlo ecco il perché del viaggio con l'intento di trovare l'intesa col Tottenham. Due sono state le offerte messe sul tavolo in precedenza dal Bayern Monaco, entrambe rispedite al mittente dagli inglesi, che ora proveranno a metterne una terza per provare a chiudere.

Bayern Monaco-Kane, incontro col Tottenham

L'interesse del Bayern verso Kane è stato più volte confermato anche dal presidente Hernert Hainer, che più volte ha espresso la sua volontà di voler chiudere la trattativa per portarlo alla corte di Tuchel. Il Tottenham ha sempre chiesto 100 milioni per la sua cessione, una cifra molto alta considerando la scadenza tra un anno del contratto dell'attaccante. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i bavaresi sono andati a Londra per parlare con Levy e trovare l'accordo per il trasferimento di Kane. Incontro che sarebbe dovuto avvenire nella giornata di venerdì ma rimandato a oggi, 31 luglio, dal numero uno degli Spurs. Giornata chiave dunque per capire quale potrebbe essere il futuro di Harry Kane con la moglie che nei giorni scorsi ha lasciato più di qualche indizio.