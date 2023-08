Sergio Ramos dopo Cavani: Boca, altra pazza idea Riquelme

È inverno a Buenos Aires, ma la temperatura massima tocca a volte anche i 20 gradi. Qualcosa di insolito per la stagione. La colpa, però, non è solo del riscaldamento globale quanto soprattutto dell’euforia che irradia dal Riachuelo del quartiere della Boca per l’arrivo di Edinson Cavani al club Xeneize. Un approdo attesissimo che genera una passione dirompente in uno degli ambienti più umorali ed escandescenti del calcio mondiale, quello del Boca Juniors. Arrivato dopo il breve passaggio al Valencia, l’ex attaccante di Napoli e Paris Saint Germain ha firmato un contratto fino alla fine del 2024 con il club azul y oro, del quale si è sempre detto simpatizzante.

Boca, idea Sergio Ramos

Il glorioso culmine di una carriera spettacolare che un guerriero come lui, già abituato a palcoscenici infernali, ha voluto regalarsi nel continente e nella cultura che lo hanno visto nascere e crescere da ragazzino. Fondamentale per lui l’accordo con Juan Roman Riquelme, simbolo assoluto del Boca, con il quale adesso Cavani punterà a disputare la sua prima Copa Libertadores di sempre. Ma la gioia per l’ufficialità dell’ingaggio del Matador, classe 1987, non è l’unica causa dell’aumento delle temperature a Buenos Aires. Ieri, infatti, si è insinuata la voce di un’altra possibile incorporazione di prestigio, ossia quella di Sergio Ramos. Il 37enne ha infatti stuzzicato l’ambiente con una dichiarazione importante in una recente intervista: «Il Boca Juniors mi è sempre piaciuto tantissimo. Se dovessi scegliere una squadra dove andare sarebbe quella. Giocare alla Bombonera è un’emozione che vorrei provare, specialmente per l’affetto che provo per questo club». Un messaggio d’amore che alimenta la speranza dei tifosi Bosteros che Ramos possa seguire i passi di un tale Daniele De Rossi...