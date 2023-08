Dalla Juve al Torino: acquisti, cessioni, obiettivi dei 20 club di Serie A

Atalanta

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Modulo: 3-4-1-2

Arrivi: Adopo (c, Torino fc), Bakker (c, Bayer Leverkusen), Cambiaghi (a, Empoli fp), Carnesecchi (p, Cremonese fp), Cissé (a, Sudtirol fp), Gollini (p, Napoli fp), Kolasinac (d, Marsiglia fc), Kovalenko (c, Spezia fp), Miranchuk (a, Torino fp), Touré (a, Almeria) Zortea (c, Sassuolo fp).

Partenze: Boga (a, Nizza), Hojlund (a, Manchester United), Lammers (a, Glasgow Rangers), Sportiello (p, Milan fc).

Obiettivi: Colombo (a, Milan), Dennis (a, Nottingham F.), Hien (d (Verona), Holm (d, Spezia).