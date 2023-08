Mbappé, scade l'ultimatum Psg e lui commenta così: 9 per il Real?

La paura del club è che il giocatore possa giocare un altro anno in Ligue 1 per poi trasferirsi a parametro zero nella sua prossima squadra (probabilmente il Real Madrid). Un'idea che stuzzica molto anche le società stesse. Perché pagare una cifra spropositata se le condizioni non sono favorevoli ai parigini? Intanto il giocatore non è stato convocato per la tournée in Giappone e ieri 31 luglio è scaduta anche la deadline che il patron qatariota aveva imposto per avere delle risposte. Alcune le ha ricevute, ma molto enigmatiche.

Mbappé e il post criptico sul futuro

Il francese ha pubblicato nelle scorse ore un misterioso post su Instagram: tre carte francesi in bella vista, un 9 di fiori, uno di quadri e uno di cuori. Il primo pensiero va subito alla maglia lasciata da Benzema al Real Madrid, ancora non ha alcun padrone. Il secondo significato invece è più "epico": le tre cifre compongo il 999, un numero angelico. Cosa vuol dire? Rappresenta il completamento di un ciclo e l'inizio di uno nuovo. Un numero associato a cambiamenti significativi nella vita, a momenti di rinnovamento e trasformazione. Come ad esempio il passaggio in una nuova squadra. Che sia una cosa voluta o meno, la foto ha raggiunto oltre 5 milioni di like. Il tempo ci darà le ultime risposte.