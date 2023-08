Ihattaren, l'ex Juve ci riprova in Turchia: firma con il Samsunspor

Ihattaren, tra la Juve e i prestiti a Sampdoria e Ajax

Per Ihattaren, dunque, ecco un altro grande banco di prova in una carriera che doveva essere promettente ma che fino a questo momento ha incontrato più problemi, per la maggior parte fuori dal campo, che altro. L'olandese era arrivato alla Juve dal Psv nell'estate del 2021 per una cifra di poco inferiore ai due milioni di euro, prima di essere girato alla Sampdoria in prestito. Con i blucerchiati, però, non ha mai esordito ed è stato nuovamente girato in prestito all'Ajax, dove non ha richiamato l'attenzione della prima squadra. Ora inizia un nuovo capitolo dopo essersi separato ufficialmente dalla Vecchia Signora.