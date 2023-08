"Mbappé, la Juve conferma: al Real è una necessità, non un capriccio"

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid ha chiuso la sua avventura americana perdendo per 3-1 ad Orlando contro la Juventus , un'altra sconfitta dopo quella nel Clasico a Dallas contro il Barcellona facendo suonare alcuni campanelli d'allarme. Marca ha analizzato proprio l'ultimo ko contro i bianconeri evidenziando le gravi lacune in difesa con 8 gol subiti e solo 6 realizzati dopo oltre cento occasioni create come segnale di preoccupazione in casa madrilena.

Real Madrid, la necessità di Mbappé

Il quotidiano spagnolo sottolinea come partenze di Benzema ed Asensio, 43 gol in due nella passata stagione in tutte le competizioni, non siano state colmate con una chiusura di analisi rivolta al mercato, nello specifico al grande sogno di Florentino Perez: "Il Real ci ha provato fino alla fine, con Rodrygo e Brahim nel finale del match, ma la via del gol non è stata trovata e ha lasciato aperto il grande dibattito dell'estate, Mbappé, che più che un capriccio è chiaro che sia una necessità". Marca ha descritto l'affare Mbappé-Real come "A paso de tortuga" con tanto di tartaruga raffigurata in prima pagina del quotidiano ad indicare i tempi di una trattativa ancora in stallo vista la situazione delicata del fuoriclasse francese con il Paris Saint-Germain.