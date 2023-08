Kessie, la Juve si allontana: vicino l'accordo con gli arabi dell'Al Ahli

Frank Kessié è ad un passo dal trasferimento all'Al-Ahli . Il club dell' Arabia Saudita ha offerto 15 milioni di euro al Barcellona e un contratto fino al 2026, al centrocampista, da 18 milioni a stagione. I catalani avrebbero già accettato l'offerta e anche il calciatore ivoriano sembra intenzionato a dire sì per il trasferimento al club saudita.

L'ex Milan è stato accostato alla Juventus nelle ultime settimane ma l'offerta dell'Al-Ahli rappresenta una forte tentazione per il giocatore, ora molto lontano dai bianconeri che stavano provando l'assalto per riportarlo in Serie A.

Kessié, niente Juventus: è vicino all'Al-Ahli

Kessié è da tempo ai margini del progetto di Xavi al Barcellona e pronto a lasciare i blaugrana. Oltre alla Juventus, altre squadre hanno provato ad ingaggiarlo. Ora, però, il prepotente inserimento dell'Al-Ahli ha spiazzato tutti. Il club saudita è pronto a un nuovo colpo dopo gli acquisti di giocatori del calibro di Firmino, Saint-Maximin e Mahrez. Per il futuro dell'ex Milan sono ore calde. Per la Juve, invece, si tratta di un'altra tegola di mercato: dopo Milinkovic-Savic, che sembrava vicino ai bianconeri e poi ha scelto l'Arabia Saudita, si è fatta soffiare anche l'ivoriano a causa delle mega offerte arabe.