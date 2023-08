Luis Enrique lascia il Psg? Lui risponde così alle voci di calciomercato

PARIGI (FRANCIA) - Torna il sereno in casa Psg , almeno in apparenza. Dopo l'indiscrezione lanciata da Marca circa un possibile addio di Luis Enrique , l'ex tecnico del Barcellona e della Spagna getta benzina sul fuoco e con due stories sui social mette le cose in chiaro.

Il precampionato dei campioni di Francia non è stato dei migliori: nella tournée giapponese sono infatti arrivate due sconfitte, contro Osaka (3-2) e Inter (2-1), e lo 0-0 contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Di certo risultati non incoraggianti in vista della stagione che sta per iniziare.

Luis Enrique, addio al Psg? La risposta sui social

Le voci di un possibile addio sono però state spazzate via dal diretto interessato che su Instagram ha postato una foto mentre è seduto su un pallone sul cerchio di centrocampo immerso nei suoi pensieri. Ancor più eloquente il secondo scatto, che lascia poco spazio all'immaginazione: il tecnico asturiano è immortalato a colloquio con gli altri membri del suo staff. La didascalia, poi, chiarisce ogni dubbio: "Tutti per uno, uno per tutti". Luis Enrique non molla, anzi, rilancia e carica l'ambiente.