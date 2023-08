Ihattaren non firma col Samsunspor: i retroscena svelati dal presidente

Il caso Ihattaren si arricchisce di un nuovo capitolo. L'ex giocatore della Juventus , mai sceso in campo con la maglia bianconera e girato in prestito a Sampdoria e Ajax , dopo essere tornato a Torino si è separato dalla Vecchia Signora che ha deciso di rescindergli il contratto . Una volta terminata la sua avventura il classe 2002 aveva trovato un accordo con una squadra di Super Lig , il Samsunspor , per cercare di lasciarsi alle spalle tutti i problemi avuti fuori dal campo e rilanciare la sua carriera.

Nonostante l'annuncio ufficiale del club e l'arrivo tra l'entusiasmo dei tifosi all'aeroporto, però, l'affare con la squadra turca è clamorosamente saltato. Il comunicato ufficiale, infatti, parlava di un tentativo di "modificare i termini precedentemente concordati" e non solo.

Ihattaren, le parole del presidente del Samsunspor

Sulla questione si è espresso anche il presidente del Samsunspor, Yildrim, che ha detto: "Eravamo d’accordo con il giocatore. Avremmo pagato uno stipendio per due mesi e sarebbe stato pagato a partita fino alla prima metà della stagione, perché il giocatore non era in forma. Poi suo suocero, il suo manager, ha alzato le richieste. Hanno detto: “Non vogliamo firmare il contratto ufficiale, abbiamo cambiato idea. Vogliamo uno stipendio mensile”. Hanno anche chiesto soldi per una vendita successiva" per poi concludere: "Non l’abbiamo accettato, ho detto: “Sei un giocatore problematico, perché dovremmo darti i soldi se non giochi da tempo? O giochi secondo i termini concordati, altrimenti te ne vai’. Anche il suo manager ha chiesto più soldi, non ha accettato e se n’è andato. È tutta una questione di soldi".