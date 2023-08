Gvardiol al Manchester City: ufficiale. E Guardiola lo annuncia così...

Ora è ufficiale: Josko Gvardiol è un nuovo giocatore del Manchester City . Il difensore croato classe 2002, in crescita costante da qualche anno, si è fatto notare principalmente nella scorsa annata dopo la grande stagione con il RB Lipsia e l'ottimo Mondiale con la Croazia . L'annuncio del suo acquisto da parte dei Citizens è arrivato con un particolare video pubblicato sui canali social in cui Guardiola scrive su una lavagnetta il suo cognome per poi cambiarlo in "Gvardiol" scherzando sulla somiglianza che c'è tra i due. Tra le altre cose, uno dei soprannomi di Josko è proprio " Little Pep ", proprio per ricordare quanto il suo cognome sia praticamente uguale a quello dello storico allenatore.

Gvardiol, le prime parole da giocatore del City

Il difensore croato si è mostrato subito entusiasta per la sua nuova avventura in Premier League, dichiarando: "Ho sempre sognato di giocare un giorno in Inghilterra e farlo ora con il City, dopo la stagione che hanno appena fatto, è un vero onore per me. Chiunque abbia visto giocare i Citizens la scorsa stagione sa che è la migliore squadra del mondo. Vincere il Triplete dice tutto quello che c'è da sapere sulla qualità di questa squadra". Successivamente, un pensiero per il suo nuovo tecnico e per il suo connazionale Kovacic, da poco approdato al City: "Avere la possibilità di lavorare anche con Pep Guardiola sarà fantastico. So di non essere ancora un giocatore completo e sono sicuro che crescerò con il miglior allenatore del calcio. Anche il collegamento con Mateo Kovacic sarà speciale. È un grande calciatore e spero che entrambi possiamo aiutare il City a raggiungere un'altra stagione di successo nel 2023/24 e poi oltre".