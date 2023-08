Kane, il messaggio del Tottenham al Bayern per il mercato: inequivocabile

"Resta o non resta è questo il problema", il Tottenham lo ha ripetuto per un'estate intera. Di chi stiamo parlando? Di Harry Kane , tra i protagonisti del mercato e del valzer delle punte. La musica continua ad esserci come sottofondo, ma sempre più bassa. G li Spurs avrebbero deciso di ritirarsi dalla trattativa per la cessione dell'inglese al Bayern Monaco . Il bomber andrà in scadenza il prossimo anno e il pericolo principale è di perderlo a zero.

Nonostante questo, il patron Daniel Levy ha le idee chiare e vorrebbe trattenere il numero nove, per poi convincerlo a rinnovare il contratto con l'inserimento di una clausola. Il presidente ora è volato negli Usa e avrebbe rispedito al mittente l'offerta tedesca. I campionati stanno per cominciare e il tempo sta per scadere. Che sia arrivata ora una pietra tombale? L'indizio è emerso dall'amichevole del Tottenham contro lo Shakhtar Donetsk.

Kane capitano contro lo Shakhtar Donetsk

Tra una settimana inizia la Premier League, con il Tottenham impegnato in casa contro il Brentford. Postecoglou punta molto su Kane e contro lo Shakhtar Donetsk lo ha schierato titolare e con la fascia da capitano al braccio. I gol dell'inglese hanno fatto la differenza negli anni (280 in 435 partite, considerando tutte le competizioni) e in caso di una sua cessione, ora gli Spurs avrebbero anche poco tempo per trovare un sostituto. Il temporeggiamento e le mancate risposte di Levy, hanno portato il Bayern a pensare a delle alternative, tra queste anche Dusan Vlahovic, che piace anche al Real Madrid ed è anche nella trattativa per cercare di arrivare a Lukaku. La permanenza del bomber inglese ora potrebbe generare un effetto domino.