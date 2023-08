Psg, ecco Ramos dal Benfica: l'annuncio è da "Goat", ma la formula no

L'attaccante portoghese classe 2001, fa sapere il Psg su Twitter, lascia il Benfica in prestito con diritto di riscatto. Fa discutere la formula, soprattutto tra i tifosi del club francese: l'opzione di acquisto - secondo la stampa portoghese - dovrebbe trasformarsi in obbligo per una cifra complessiva vicina agli 80 milioni di euro qualora i ragazzi di Luis Enrique riescano nella non impossibile impresa di qualificarsi alla prossima Champions League.

Gonçalo Ramos, il comunicato ufficiale del Psg

"Nato a Olhão, nel sud del Portogallo, il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos è entrato a far parte del Benfica nel 2013. Ha fatto un fragoroso debutto nel calcio professionistico nel luglio 2020. Durante un incontro di campionato contro il Desportivo Aves, l'allora 19enne è entrato in campo all'87' e ha segnato una doppietta in tre minuti. Nella stagione 2021/2022 si insedia stabilmente nelle rotazioni della prima squadra e scopre la Champions League. Finalizzatore formidabile, Gonçalo Ramos ha approfittato del ritorno dei quarti di finale contro il Liverpool nell'aprile 2022 per segnare il suo primo gol nella più prestigiosa delle competizioni europee. La stagione successiva ha conquistato definitivamente un posto da titolare e ha segnato 27 gol in 47 partite fra tutte le competizioni. Festeggia anche la sua prima presenza con la selezione portoghese contro la Nigeria il 17 novembre 2022 con un gol e un assist. Fernando Santos poi lo conferma nel gruppo che ha preso parte al Mondiale 2022 in Qatar. Il potente centravanti brillerà in particolare con una tripletta contro la Svizzera negli ottavi di finale. Ora ha 7 presenze e 4 gol con la Selecção", scrive il Psg sul proprio sito ufficiale.

