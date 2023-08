Lukaku senza maglia al Chelsea e la numero 9 dei Blues resta libera...

TORINO - E' pronta a partire la nuova stagione per il Chelsea targato Pochettino. Dopo le difficoltà dell'ultima annata, i Blues sono in cerca di riscatto alla luce anche dei tanti investimenti fatti dalla nuova gestione di Todd Boehly.

A Londra sono stati tanti i giocatori che tra entrate e uscite hanno animato questa finestra di mercato estiva e l'annuncio della numerazione ufficiale dei Blues per il 2023-2024, lascia le porte aperte anche alla partenza di Romelu Lukaku. Sul sito ufficiale del club, infatti, sono stati comunicati i nuovi numeri di maglia ed è certo che l'attaccante belga non sia considerato nella rosa, rimanendo senza numero.

Lukaku senza numero, la 9 del Chlesea è libera

Big Rom è dunque sul piede di partenza con la Juventus pronta ad accoglierlo. Resta da capire quale sarà il destino della trattativa con Dusan Vlahovic che ha mostrato il suo interesse a rimanere in bianconero seppur corteggiato anche dal Bayern Monaco dopo la riununcia a Kane. Al Chlesea la numero 9 per l'attaccante serbo al momento resta a disposizione, inoltre il recente infortunio di Nkunku (acquisto di prestigio dell'estate blues) ha iniziato a far pensare al club che sarebbe necessario un intervento sul mercato per trovare il nuovo centravanti. Resta tutto da vedere nelle prossime ore, mentre l'inizio ufficiale di Premier League e Serie A si fa sempre più vicino.