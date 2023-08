Barcellona, clausola di un miliardo per un 16enne! Chi è Noah Darvich

Il Barcellona continua a prendere giocatori anche se non ha ancora potuto 'iscrivere' nelle liste per la Liga i nuovi acquisti Ilkay Gündogan, Oriol Romeu e Iñigo Martínez a causa dei paletti imposti dai fair play finanziario. I blaugrana hanno infatti annunciato il trasferimento del sedicenne Noah Darvich dal Friburgo per un investimento da 2,5 milioni di euro.

Il giovane tedesco ha firmato un contratto triennale, fino al 2026, con una clamorosa clausola rescissoria fissata a un miliardo di euro. Darvich sarà incorporato al Barça Atlètic ma si allenerà anche con la prima squadra dove troverà il coetaneo Lamine Yamal, considerato il nuovo 'gioiello' della squadra di Xavi.

Mercato Barcellona, la situazione in uscita

Per tesserare i nuovi acquisti, il Barcellona sta velocizzando le operazioni che porteranno alle cessioni di Kessie in Arabia Saudita, all'Al Ahli, e di Dembelé al Psg. Xavi per ora può utilizzare soltanto 13 giocatori della prima squadra. E c'è anche un caso Gundogan, perché nel contratto dell'ex capitano del Manchester City c'è una clausola che gli permette di andarsene se non verrà iscritto nella lista per la Liga entro l'inizio del campionato, in programma l'11 agosto.