Calciomercato Kane, 110 e lode: Bayern, offerta al Tottenham alzata ancora

Continua la telenovela Harry Kane , che sta caratterizzando il calciomercato estivo . Bayern Monaco e Tottenham proseguono il braccio di ferro per l'attaccante inglese, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con la società di Premier League .

Dopo le precedenti offerte, già rifiutate dagli Spurs, i bavaresi provano un nuovo assalto per portare il centravanti in Germania e starebbero considerando seriamente di migliorare la loro proposta per convincere il club inglese alla cessione.

Kane, l'ultima offerta del Bayern al Tottenham

Il Bayern aveva provato a convincere il Tottenham con un'offerta da 100 milioni di euro, con bonus compresi, e aveva dato un ultimatum agli inglesi. Gli Spurs non hanno accettato e ora il club di Bundesliga, come riportano in Inghilterra, sarebbe pronto a lanciare una nuova offerta: 110 milioni di euro più bonus. Per il Bayern Kane è un obiettivo fondamentale per la prossima stagione e i bavaresi vorrebbero chiudere l'affare in settimana, prima dell'esordio in campionato contro il Werder Brema. L'ultima (follia) offerta sembra avvicinarsi decisamente alle richieste di Daniel Levy, presidente del Tottenham.