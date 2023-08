Paquetà, Milan te lo ricordi? Ora lo vuole Guardiola al City, 80 milioni!

Un passato al Milan, dove non ha lasciato il segno, e poi è sbocciato tra Lione e West Ham : ricordate Lucas Paquetà ? Dai rossoneri del Flamengo all'Italia: è arrivato con una valigia piena di sogni e speranze, e anche con pressioni e paragoni troppo pesanti, come quello con Kakà per origini brasiliane e caratteristiche, ma a Milano non ha lasciato grandi tracce. Un gol in 36 partite e poi è stato ceduto dopo un solo anno e mezzo di Serie A, tra panchine e prestazioni non proprio eccelse.

Da tempi cupi in Italia fino all'oro di West Ham: il ragazzo è rinato in Francia, si è riconquistato la Nazionale (ha disputato i Mondiali in Qatar nel 2022) e con gli Hammers è stato determinante con le sue giocate per la vittoria della Conference League contro la Fiorentina. Ora su di lui ha messo gli occhi il Manchester City di Guardiola, a caccia di rinforzi per il centrocampo.

Paquetà-City, l'offerta di Guardiola

Dopo aver perso Gundogan, che ha firmato col Barcellona, e Mahrez, è volato in Arabia Saudita, Guardiola ha bisogno di rinforzi per il suo centrocampo. Il solo Kovacic non può bastare per i Citizens, a caccia di talento per aggiungere imprevedeibilità e soluzioni alla folta batteria a disposizione del tecnico spagnolo. Lucas Paquetà è un nome che risponde all'identikit richiesto dall'allenatore e, secondo Ge Globo (quotidiano brasiliano), il City ha offerto 80 milioni di euro al West Ham per portare l'ex Milan a Manchester.

Una cifra importante considerato anche che gli Hammers lo avevano pagato oltre 43 milioni al Lione, club in cui si è ritrovato e dove ha segnato 18 gol in due stagioni. Al momento, però, Moyes non è così sicuro a voler lasciar partire il brasiliano e per questo avrebbe chiesto più dei soldi offerti dai Citizens secondo le voci dal Brasile. E, soprattutto, tra pochi giorni, l'11 agosto, ripartirà la Premier League e il West Ham ha già ceduto Declan Rice all'Arsenal.