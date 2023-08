"Già infortunato, problema serio": Hojlund, polemica al Manchester United!

Il problema, come riporta il tabloid inglese, sarebbe più serio di quanto previsto dallo United dopo aver raggiunto l’accordo per l'attaccante ed è emerso dalla risonanza magnetica a cui è stato sottoposto il giocatore.

Hojlund al Manchester United, polemiche per il suo infortunio

Hojlund è stato presentato ai tifosi dello United prima dell'amichevole a Old Trafford contro il Lens e potrebbe passare un po' di tempo prima di vederlo in azione in campo. Il danese è già stato escluso da Erik Ten Hag nelle prime due partite, contro Wolves e Tottenham. Lo United, in un comunicato ufficiale, ha reso noto che ci sarebbero volute diverse settimane per il recupero completo di Hojlund a causa di un piccolo problema durante la preparazione estiva con l'Atalanta, ma non ha fornito altri particolari dettagli. Il club di Premier League è convinto che non ci siano problemi eccessivi alla schiena del giocatore ma, come riporta il Daily Mail, il problema sarebbe più grave del previsto. Secondo il tabloid britannico, "tali infortuni richiedono una gestione attenta ed è improbabile che Hojlund possa giocare due partite a settimana per un po’ di tempo per paura che l'infortunio possa diventare una frattura da stress, che porterebbe ad un lungo periodo di stop”.