"Neymar via, il Psg fissa il prezzo: c'è l'offerta dell'Al Hilal"

Insomma tante incognite e poca felicità per i due campioni in rotta, secondo quanto riportato dai vari quotidiani tra Spagna e Francia, con il club guidato da Al Khelaifi. Kylian e O Ney, due situazioni differenti in un mercato sempre più movimentato dalle spese folli dell'Arabia Saudita. Da un parte il classe '98 ha rifiutato la proposta dell'Al Hilal e avrebbe nelle sue idee soltanto il Real Madrid, nei giorni scorsi era in Sardegna con Rodrygo, ma con il contratto in scadenza nel 2024 non vuole spendere più soldi del previsto visto le richieste alte dell'emiro. Il discorso è differente per il brasiliano.

Neymar, richiesta Psg e sirene Al Hilal

Neymar ha un contratto fino al 2026 e vuole lasciare il Psg. Il club vuole fare cassa per via del fair play finanziaro che incombe proprio a partire dalla prossima stagione, quella 2024-25. Il club parigino ha bisogno di liquidità e la cessione del brasiliano, così come quella di Mbappè, potrebbe essere utile in tal senso. Secondo quanto riportato da As, la società ha fissato il prezzo a 150 milioni per la cessione dell'attaccante, anche se accetterebbe un prestito con obbligo di riscatto per risparmiare già in questa stagione i soldi del contratto lordo del brasiliano.

Dalla Francia, sponda L'Equipe, invece, sono certi di un'offerta pronta da parte dell'Al Hilal, squadra che vuole anche Osimhen oltre ad averci provato per Mbappé, per un ingaggio monstre di 80 milioni netti a stagione a Neymar. Una cifra da capogiro a cui sarebbe difficile dire di no, nonostante l'attaccante abbia voglia di continuare a giocare in Europa, con il sogno di tornare a Barcellona. Intanto tra pochi giorni l'asso brasiliano potrebbe essere in campo contro il Lorient per l'esordio in Ligue 1 del Psg e poi da qui al 3 settembre, giorno di chiusura del mercato in Francia, potrebbe davvero succedere di tutto con i parigini che potrebbero salutare in un'estate sola i tre tenori: Messi, Mbappé e Neymar.