"Mbappé vuole solo il Real: ha rifiutato nuova offerta di rinnovo del PSG"

Il Paris Saint Germain le sta provando tutte per trattenere a Mbappé. Alla stella francese è stata avenza l'ennesima offerta per il rinnovo del contratto che scadrà il 30 giugno 2024, ma il risultato non è cambiato: proposta rifiuta.

Il direttore sportivo dei francesi Luis Campos avrebbe incontrato ieri, 8 agosto, gli agenti del giocatore per provare a raggiungere la tanto agognata intesa per il prolungamento del contratto. A riferirlo è RMC Sport. Mbappé fa infuriare il PSG Mbappé aveva già preferito non firmare un accordo che prevedeva un aumento di stipendio e una clausola rescissoria da 200 milioni di euro per il 2024. Una scelta che sarebbe stata a dir poco mal digerita dal PSG tanto da indurre il club a ritirare la maglia di Mbappé dai negozi ufficiali permettendo di acquistarla solo on-line. L'immagine del fuoriclasse francese potrebbe, inoltre, sparire presto dal Parco dei Principi: un po' come capitò all'esterno dell'Old Trafford quando Cristiano Ronaldo lasciò il Manchester United per trasferirsi nella Saudi League.

Mbappé, "no" anche al Chelsea Il futuro di Mbappé, se non ci saranno sorprese, sarà al Real Madrid a partire dalla prossima stagione, ma il rischio è che resti ai margini della squadra di Luis Enrique per tutto il 2023/2024. L'alternativa è una cessione al ribasso o in prestito: il Chelsea avrebbe provato nei giorni scorsi a percorrere questa strada, ma a quanto pare anche in questo caso Mbappé, che pare volere solo il Real Madrid, avrebbe risposto "picche".

© RIPRODUZIONE RISERVATA