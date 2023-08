Kessié all'Al Ahli, ufficiale l'acquisto dal Barcellona: accordo triennale

Questo il comunicato del club catalano: "FC Barcelona e Al-Ahli SC hanno concordato un trasferimento di 12,5 milioni di euro per il giocatore Franck Kessie. L'FC Barcelona vuole cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente Franck per il suo impegno e dedizione e per augurargli tutto il meglio e ogni successo per il futuro".

Kessié all'Al Ahli: ufficiale

Su twitter è arrivato anche l'annucio dell'Al Ahli: "Il generale è nostro! Siamo lieti di annunciare la firma di Franck Kessié, dall'FC Barcelona, ??con un contratto di 3 anni". Contratto triennale dunque per l'ivoriano che raggiunge durante questa sessione estiva di calciomercato i tanti altri campioni che hanno deciso di sposare i progetti dei club dell'Arabia Saudita.