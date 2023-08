Premier, delirio da ricchezza: Caicedo diventa il più costoso della storia

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il Liverpool di Jurgen Klopp sta per piazzare un clamoroso e storico colpo di mercato, manca solo l'ufficialità mai Reds hanno raggiunto l'accordo record con il Brighton per il centrocampista Moises Caicedo. L'offerta fatta ai "Seagulls" sarebbe di 126 milioni di euro, una cifra record per la Premier League: infatti verrebbero superati i 121 milioni spesi dal Chelsea per Enzo Fernandez a gennaio 2023. Proprio i Blues sono stati i grandi beffati dalla mossa del Liverpool in quanto Pochettino aveva in cima alla sua lista dei desideri proprio il giocatore dell'Ecuador, il Chelsea era arrivato massimo a 115 milioni di euro mentre l'altra contendente al giocatoe ecuadoriano, il Bayern Monaco, a 103 milioni di euro. Caicedo, scelto come erede di Jordan Henderson (finito in Arabia Saudita alla corte dell'Al-Ettifaq) è atteso in giornata al quartier generale del Liverpool per svolgere l'iter burocratico tra visite mediche e firma sul contratto.