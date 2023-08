Calciomercato Samp, linea verde: non solo Esposito

La rivoluzione in casa Sampdoria continua, tra campo e società. Oggi è il giorno in cui la nuova proprietà - ovvero Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi - presenterà (con ogni probabilità in via telematica) il piano di ristrutturazione dei debiti al Tribunale di Genova. Un passaggio fondamentale per la ripartenza di un club che solo lo scorso maggio ha rischiato di fallire. Il rosso è passato da 150 milioni a circa 80/90 milioni grazie a una serie di accordi con banche e creditori. L’omologa da parte del tribunale non è attesa prima dell’autunno. Una sorta di amministrazione controllata per la Samp che tuttavia - da qui ai prossimi mesi - punta ad attirare anche altri investitori: alla finestra restano il fondo per lo sport del Qatar guidato da Nasser Al Khelaifi del Psg nonché gli americani di 49ers, già ex soci di Radrizzani nel Leeds. Prima si chiuderà la partita relativa alla vecchia gestione prima si potranno aprire orizzonti anche suggestivi per la nuova Samp. Le vicende di mercato restano naturalmente condizionate da quelle societarie.

Sampdoria, le manovre di mercato

La cessione di Audero - uno dei giocatori più rappresentativi della Samp - non è naturalmente passata sotto traccia. «Che sia un addio o un arrivederci quello che abbiamo trascorso in questi anni non potrà essere cancellato da nessuno. Siamo passati insieme da momenti di delusione massima a momenti di gioia infinita. Quello che si è creato in questi anni è un qualcosa che mi porterò per sempre dentro. Spero di tornare un giorno in questo stadio che per 5 lunghi anni è stata la mia casa», il messaggio sui social con cui lo stesso Audero sui social ha voluto salutare i tifosi e l’ambiente blucerchiato. Oggi sarà il giorno delle visite mediche del portiere che prenderà il suo posto - Filip Stankovic, 21 anni, figlio dell’ex mister doriano Dejan - che arriva a Genova in prestito secco proprio dall’Inter. Ieri Stankovic ha prima rinnovato il suo contratto coi nerazzurri e poi ha parlato della sua nuova avventura: «Sono contento, so che la Sampdoria è una piazza importante. Non vedo l’ora di iniziare. Il rinnovo con l’Inter? Significa che può essere il mio futuro. Ora mi concentro solo sulla Sampdoria, poi vedremo. I tifosi della Samp? Non vedo l’ora di iniziare e di conoscerli». Sempre oggi sarà il giorno delle visite mediche di un altro volto nuovo, il difensore Daniele Ghilardi - 20 anni, vice Campione del Mondo con la nazionale azzurra Under 20 - che arriva in prestito dal Verona. In pratica tre operazioni in entrata (Stankovic, Ghilardi e Pedrola dal Barcellona) chiuse in pochi giorni a cui ora potrebbe aggiungersi anche il prestito - sempre dall’Inter - di Sebastiano Esposito, attaccante di 21 anni l’anno scorso in prestito al Bari. Ci sarebbe già un’intesa di massima coi nerazzurri, ora sarà decisiva la volontà del giocatore. Le piste aperte sono molte un po’ in tutti i reparti. Aspettando l’uscita di almeno uno tra Leris (il Monza sul francese per ora non ha affondato il colpo) e Bereszynski, l’operazione Audero permetterà a breve di definire il ritorno di Gian Marco Ferrari dal Sassuolo. In difesa - oltre a Mbuyamba e Baniya - resta caldo il nome di Gagliolo, in uscita dalla Reggina. Complicata la pista Maistro con la Spal, per l’attacco ci sono parecchi pretendenti (anche il Cagliari) per il croato Bruno Petkovic oggi alla Dinamo Zagabria.