Klopp, Pogba e i 100 milioni della vergogna: il dietrofront, "Così va ora"

Il Liverpool, infatti, si prepara ad accogliere ad Anfield Moises Caicedo, centrocampista del Brighton destinato a stracciare ogni record di spesa effettuata in Premier League. L'offerta fatta ai Seagulls sarebbe di 126 milioni di euro e verrebbero superati i 121 milioni spesi dal Chelsea per Enzo Fernandez a gennaio 2023, anche se il giocatore potrebbe clamorosamente ripensarci...

Sarebb un colpo importante per i Reds che in estate hanno perso Fabinho ed Henderson, volati in quell'Arabia Saudita che lo stesso Klopp aveva messo sotto la lente d'ingrandimento richiamando l'attenzione di Uefa e Fifa. Alla fine però è proprio il suo Liverpool a ricoprire il ruolo di club da acquisto record e così le opinioni di Klopp, soprattutto su quell'operazione Pogba, sono nettamente cambiate...