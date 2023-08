De Zerbi: "Caicedo via? Le altre comprano i big del Brighton, non l'anima"

Non sarà semplice ripetersi, in una Premier League davvero competitiva, ma l'ex tecnico del Sassuolo ha tutta l'intenzione di puntare in alto, nonostante due cessioni pesantissime in quest'ultimo mercato.

Brighton, De Zerbi e la questione Caicedo

Una si è già concretizzata da tempo, ovvero quella di Alexis Mac Allister direzione Liverpool. L'altra potrebbe avvenire in questi giorni, con Moises Caicedo che viene conteso da Liverpool e Chelsea: i Reds avrebbero messo sul piatto poco meno di 130 milioni di euro (diventerebbe così il più costoso di sempre in Premier League). Ma il calciatore, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe ancora riflettendo sulla proposta dei Blues. Sta di fatto che De Zerbi, sull'eventuale partenza del centrocampista, ha risposto in maniera quasi glaciale in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Luton: "Mi sono già dimenticato di Moises, io sono davvero orgoglioso dei giocatori che abbiamo in squadra".

Sugli obiettivi del Birghton: "Vogliamo continuare a migliorare, poi i club più grandi possono comprare i nostri giocatori ma non possono comprare la nostra anima o il nostro spirito. Dobbiamo completare la rosa. Voglio giocatori che vogliono venire qui. Siamo il Brighton, abbiamo raggiunto un grande obiettivo l'anno scorso (riferendosi all'Europa League, ndr): lo stesso del Liverpool, meglio del Chelsea. Vorrei giocatori orgogliosi di giocare qui".