Paquetá, il City lo vuole a tutti i costi: offerta monstre per l'ex Milan

Si tratta di Josko Gvardiol, centrale classe 2002 acquistato dal Lipsia per la cifra record di 90 milioni di euro, che lo ha reso il difensore più caro di sempre. Ma il mercato del City è pronto a continuare, sempre a cifre stellari.

Manchester City, rilancio per Paquetá

Un altro pallino di Guardiola è Lucas Paquetá. Dopo non aver particolarmente brillato in Italia con la maglia del Milan, il brasiliano si è rilanciato alla grande: prima al Lione, la scorsa stagione al West Ham. Il fantasista è diventato l'obiettivo numero uno per gli Sky Blues, che dopo aver visto rifiutata la prima offerta da 80 milioni di euro, sarebbero pronti a rilanciare ancora. Si parlerebbe di una proposta di circa 100 milioni di euro, per il calciatore contratto fino al 2029 con ingaggio da 10 milioni netti a stagione. Numeri elevatissimi, per il West Ham e per Paquetá. Il tecnico degli Hammers, David Moyes, in queste ore si è così espresso sulla possibile cessione: "Abbiamo ricevuto un'offerta dal Manchester City per Paquetá. Ma al momento non è neanche lontanamente vicina alla nostra valutazione". Chissà che la prossima offerta dei Citizens, a nove cifre, non convinca definitivamente Moyes e il West Ham.