Kane saluta il Tottenham e va al Bayern Monaco: l'annuncio di Postecoglou

Ad annunciare l'imminente partenza è stato proprio il tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Brentford, che aprirà la Premier League dei londinesi.

Kane al Bayern Monaco, ci siamo

Davanti ai cronisti presenti in sala stampa, Postecoglou si è così espresso sulla situazione di Kane e l'imminente passaggio al Bayern: "La mia impressione è che, alla luce di quanto sta accadendo e delle informazioni che ho questo affare andrà in porto. Allora, dal mio punto di vista, dico che almeno così su questa storia c'è chiarezza, e noi dobbiamo andare avanti e ci stiamo allenando in vista del Brentford senza Harry. Andremo avanti senza di lui". Dunque chance di trattenere l'attaccante ormai pari a zero, con il tecnico che ha sottolineato come con la società abbia lavorato in questi mesi con l'idea di sostituire Kane. Compito non facile, trattandosi di un centravanti da più di 200 gol con il Tottenham: nelle idee del club un sostituto ideale potrebbe essere di Dusan Vlahovic. In queste ore, intanto, di Kane ha parlato anche un altro tecnico di Premier League...