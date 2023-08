Kane è in Germania: visite mediche e firma del contratto con il Bayern

Inizia l'avventura di Harry Kane con il Bayern Monaco . L'attaccante inglese lascia il Tottenham per provare l'esperienza nel campionato di Bundesliga con la maglia dei bavaresi. Dopo la lunga telenovela estiva e dopo essere stato bloccato all'aeroporto dal Tottenham, Kane è finalmente atterrato in Baviera per effettuare le visite mediche con il club tedesco e poi firmare il contratto.

Concluso quindi, quasi ufficialmente, uno dei trasferimenti più discussi di questa sessione di calciomercato. Il Bayern ha insistito tanto per portare il bomber inglese in Germania e la trattativa con gli Spurs è stata lunga e complicata. Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha ceduto all'ultima offerta dei tedeschi che hanno messo sul piatto oltre 100 milioni di euro per il giocatore che era in scadenza nel 2024 con gli inglesi e che ora firmerà un contratto di 4 anni con il Bayern (che investito una cifra record nella sua gloriosa storia).