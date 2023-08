Kane ufficiale al Bayern: dal cinema allo strambo benvenuto di Muller

Thomas Muller dà il benvenuto a Harry Kane al Bayern Monaco e lo fa in un modo molto bizzarro e prima dell'annuncio ufficiale del club tedesco, arrivato in seguito. L'acquisto dell'attaccante inglese è stato ufficializzato dai bavaresi ma, prima, ci ha pensato Muller sui social network, a modo suo.

Il calciatore tedesco del Bayern ha infatti condiviso tre foto sul suo profilo Instagram e usato un lungo messaggio e un particolare gioco di parole per dare il benvenuto al bomber dell'Inghilterra.

Ecco Kane, il post di Muller e l'annuncio del Bayern

Nelle tre immagini pubblicate, Muller è impegnato a mangiare noci pecan: in tedesco si chiamano pekannuss e il giocatore ha voluto fare un gioco di parole utilizzando il termine 'pekanenuss' per fare riferimento proprio a Kane. "Che trasferimento per il Bayern. Un caloroso benvenuto a Kane a questo punto. Ecco perché oggi mi piacciono le noccioline (pekannuss) per una dieta sana. Specialmente la nocciolina pecan (pekanenuss). Mi fornisce un sacco di acidi grassi insaturi, proteine, fibre e molte vitamine. Dopo aver portato a spasso il cane la mattina inizio sempre la giornata con una manciata di noccioline" ha scritto Muller su Instagram.

Poi, è arrivato anche l'annuncio ufficiale del Bayern: "Azione! L'FC Bayern presenta con orgoglio Harry Kane" si legge sui canali social dei bavaresi, con un video molto particolare di Kane in smoking e papillon, al cinema, pronto ad assistere ad uno spettacolo, il suo: "E ora azione" dice l'attaccante nel filmato. Si tratta di un video dove Kane veste i panni dell'icona inglese James Bond. Kane passa al Bayern Monaco per 100 milioni di euro più altri 10 di bonus, con un contratto fino al 2027 con i bavaresi. Si tratta del trasferimento più costoso della storia della Bundesliga. "Il Bayern è uno dei club più grandi del mondo e ho sempre detto che volevo crescere nella mia carriera al massimo livello e provarlo", ha detto l'inglese.