Samardzic, cos'è successo: se salta l'Inter occhio alla Juve...

Da: “Affare fatto, mancano solo le firme”, a: “Cambiate le carte in tavola, presto la decisione finale”. La trattativa per Lazar Samardzic all’Inter è ormai ufficialmente la nuova telenovela dell’estate. Ma facciamo un passo indietro. Mercoledì sera il centrocampista dell’Udinese - a proposito, qualora il serbo non firmasse per i nerazzurri, verrebbe consequenzialmente bloccato il trasferimento di Fabbian - arriva a Milano, il giorno successivo svolge le visite mediche e l’idoneità al Coni, ma non appone la firma sul contratto.