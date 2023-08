Dembelé ufficiale al Psg: le cifre dell'affare col Barcellona

PARIGI (Francia) - Dopo una lunga trattativa con il Barcellona, in un affare concluso sulla base di 50 milioni di euro, Ousmane Dembélé è ufficialmente un giocare del Paris Saint-Germain. Il giocatore francese vestirà la maglia numero 23 ha firmato un contratto che lo legherà ai parigini per le prossime 5 stagioni: "Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain e desideroso di giocare con i miei nuovi colori. Spero di continuare a crescere qui e di rendere orgogliosi tutti gli amanti del Club" sono state le prime parole dell'ex blaugrana. Non è da escludere che Luis Enrique possa avere a disposizione il suo nuovo acquisto per la partita di sabato contro il Lorient valida per la prima giornata di Ligue 1 che vede il Psg vivere una situazione caotica con le sue stelle: se la situazione di Kylian Mbappé sembrerebbe essere risolta tengono banco quelle spinose di Neymar e Verratti con il brasiliano che sogna il ritorno al Barcellona.